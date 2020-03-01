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В Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Последняя группа людей была эвакуирована в воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего с 3 февраля на коронавирусном карантине в порту Йокогамы (Япония), сообщает NHK со ссылкой на главу японского минздрава Катсунобу Като.

Новый коронавирус в Китае

Как отмечается, члены экипажа, чьи анализы на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными, начали покидать судно в четверг. В воскресенье с Diamond Princess на землю сошли последние 130 человек, в числе которых есть граждане Индонезии. Все эвакуированные проведут две недели на карантине. Иностранцы смогут выехать из Японии, когда их анализы на COVID-19 повторно покажут отрицательный результат.

Като заявил, что ни у одного из чиновников минздрава, которые были на борту лайнера, коронавирус не был обнаружен, однако они все равно будут на протяжении двух недель работать из дома. Судно теперь будет продезинфицировано и отправлено на техобслуживание.

По данным NHK, из примерно 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа, находившихся на Diamond Princess, коронавирус за время карантина был обнаружен более чем у 700 человек.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что пассажир, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Ряд стран, в том числе и Россия, эвакуировали своих граждан с лайнера. На борту Diamond Princess находились 24 гражданина России. У трех из восьми россиян, находившихся после эвакуации на карантине в Казани, был выявлен коронавирус.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 01 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Йокогама Diamond Princess

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