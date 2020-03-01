В Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Последняя группа людей была эвакуирована в воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего с 3 февраля на коронавирусном карантине в порту Йокогамы (Япония), сообщает NHK со ссылкой на главу японского минздрава Катсунобу Като.

Как отмечается, члены экипажа, чьи анализы на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными, начали покидать судно в четверг. В воскресенье с Diamond Princess на землю сошли последние 130 человек, в числе которых есть граждане Индонезии. Все эвакуированные проведут две недели на карантине. Иностранцы смогут выехать из Японии, когда их анализы на COVID-19 повторно покажут отрицательный результат.

Като заявил, что ни у одного из чиновников минздрава, которые были на борту лайнера, коронавирус не был обнаружен, однако они все равно будут на протяжении двух недель работать из дома. Судно теперь будет продезинфицировано и отправлено на техобслуживание.

По данным NHK, из примерно 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа, находившихся на Diamond Princess, коронавирус за время карантина был обнаружен более чем у 700 человек.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что пассажир, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Ряд стран, в том числе и Россия, эвакуировали своих граждан с лайнера. На борту Diamond Princess находились 24 гражданина России. У трех из восьми россиян, находившихся после эвакуации на карантине в Казани, был выявлен коронавирус.