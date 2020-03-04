Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации "Ак Барс" по делу о взятках

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте генерального директора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче особо крупных взяток, передал корреспондент "Интерфакса".

Судья Константин Похилько постановил освободить Мистахова из-под стражи в зале суда. Как следует из судебного постановления, суду не было представлено "достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Мистахова к совершению преступлений".

О задержании гендиректора "Ак Барс" сообщалось ранее в среду. Позднее из материалов дела стало известно, что Мистахову вменил дачу двух взяток на общую сумму в 65 млн рублей.

"Оглашается протокол очной ставки Мистахова с обвиняемым Ефимовым (экс-главой одного из отделов департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрием Ефимовым - ИФ), который пояснил, что в мае 2015 года Мистахов передал ему в кафе "Жан Жак" в Москве 30 млн рублей, а в мае-июне 2016 года - еще 35 млн рублей", - огласил материалы уголовного дела судья Похилько ранее в среду.

Свою вину Мистахов не признал и на всех стадиях следствия отрицал как передачу взяток, так и то, что Ефимов требовал от него денежные средства, говорится в материалах.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им. Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", Ак Барс Металл. Основные направления деятельности - проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.