Чиновники в Твери озвучили диагноз пациента, у которого заподозрили коронавирус

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области не подтвердил коронавирус у мужчины, который был госпитализирован в Твери с подозрением на инфекцию, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Пациенту поставлен диагноз "пневмония", - сказал собеседник агентства.

4 марта в ООО "Клиника Эксперт Тверь" обратился больной мужчина. Специалисты клиники заподозрили у него коронавирусную инфекцию. На место выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах, больной сдал необходимый анализ.

Клинический материал был отобран и доставлен в микробиологическую лабораторию регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Больной был размещен в мельцеровском боксе Калининской центральной районной больницы.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано шесть подтвержденных случаев заражения COVID-19.