Источник сообщил о "минировании" еще одного пассажирского самолета в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лайнер А-320 готовится к экстренной посадке в Омске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, сообщил информированный источник "Интерфакса". Два дня назад по такой же причине экстренно сели два самолета.

По его словам, сигнал об угрозе взрыва получили экстренные службы. Речь идет о самолете, который летит из Москвы в Омск. Пилоты готовятся к экстренной посадке в пункте назначения.

3 марта из-за угроз о взрыве на борту в Хабаровске сел самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву (рейс SU1703). На борту было 167 пассажиров и 11 членов экипажа. В тот же день самолет S7 со 114 пассажирами, вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Перми.