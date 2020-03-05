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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора", - сказал Путин в начале встречи с Эрдоганом в Кремле в четверг.

В начале беседы с Путиным в Кремле президент Турции подчеркнул: "Несомненно, наша встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе очень напряженная ситуация. Я знаю, что весь мир сегодня устремил свои взгляды сюда (на встречу в Москве - ИФ)".

"Я считаю, что сегодняшние наши шаги и решения, которые будут приняты, несомненно, облегчат ситуацию", - заявил он.

Турецкий лидер также констатировал, что отношения двух стран находятся на пике, и выразил надежду на их дальнейшее развитие. "Мы как раз переживаем тот день, когда наши отношения достигли пика. Это, несомненно, касается и обороны, и торговых отношений, они продолжают развиваться", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции добавил: "Мы считаем, что нам необходимо продвинуться в этом направлении". "Иногда самая большая задача заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, развивать эти отношения. Считаю, что мы можем преуспеть в этом деле", - заключил Эрдоган, поблагодарив Путина за согласие провести встречу.

Он заметил, что хотел "в Турции провести эту встречу". "Но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение и приехать в Москву", - сказал президент Турции Путину.

В свою очередь президент РФ подчеркнул, что Турция и Россия должны сделать все возможное для предотвращения событий, которые могут сказаться на двусторонних отношениях. Он выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии и отметил, что сирийская армия также несет серьёзные потери.

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"Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения", - сказал Путин.

Обострение разногласий между Турцией и РФ

В последнее время между Москвой и Анкарой усилились разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные, в свою очередь, заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 военнослужащих Турции погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии. В ответ турецкие военные с воздуха и земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил. 1 марта Анкара заявила, что в Идлибе проводится операция "Весенний щит".

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США в связи с ситуацией в Идлибе окажут Турции помощь не только в гуманитарной сфере, но и поставят ей боеприпасы. Позже Эрдоган подтвердил, что просил Вашингтон о такой помощи.

В Загребе 6 марта соберется экстренный Совет ЕС по иностранным делам, цель которого - "обсудить ситуацию в Идлибе, чье население оказалось между двумя огнями, подвергается бомбардировкам и спасается от всех сил, которые ведут бои на севере Сирии".

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган РФ Турция Сирия

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