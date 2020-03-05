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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Эрдоган и Путин продолжили переговоры в Москве с участием делегаций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Москве завершилась личная встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Переговоры продолжились с участием делегаций, сообщило в четверг агентство "Анадолу".

Встреча президентов России и Турции в Кремле длится уже более трех часов.

В начале встречи Путин подчеркнул, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что это требует прямого личного разговора двух президентов. В свою очередь Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по итогам встречи позволит облегчить ситуацию в этой сирийской провинции.

В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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