Что произошло за день: четверг, 5 марта

Пятичасовые переговоры Путина и Эрдогана, отмена ПМЭФ из-за коронавируса и четыре "заминированных" самолета за день

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более пяти часов. На встрече, которая сначала прошла на уровне президентов, а затем с участием делегаций, был выработал совместный документ, который закрепляет договоренности по нормализации ситуации в Идлибе. Об итогах переговоров и сути документа расскажут главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

- В России подтвердился седьмой случай заражения коронавирусом. Речь идет о гражданине Италии, который учится в Петербурге. Болезнь у мужчины протекает в легкой форме. Изначально сообщалось, что в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова объявлен карантин на 15 дней, однако позднее источник уточнил, что студенты просто находятся под медицинским наблюдением и временно перешли на дистанционное обучение.

- Петербургский международный экономический форум в этом году отменен. Решение принято на фоне распространения коронавируса.

- В Ассоциации туроператоров России назвали беспрецедентной ситуацию в отрасли на фоне коронавируса. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что туриндустрия понесет убытки, исчисляемые миллиардами долларов, и до 30% маленьких и средних туроператоров могут разориться. Между тем авиакомпания S7 сделала возвратными все билеты, купленные до 10 апреля, а "Аэрофлот" решил приостановить рейсы в Гонконг с 7 марта.

- В России за день "заминировали" четыре пассажирских самолета. Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на самолетах, выполнявших рейсы Санкт-Петербург - Симферополь, Москва - Омск, Москва - Сыктывкар и Владивосток - Новосибирск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы уже ищут виновных в лжеминировании.

- Ивану Голунову назначили психиатрическую экспертизу. Сам журналист рассказал, что в детстве состоял на учете у психиатра после того, как его отдали в логопедический детский сад. Позднее он проходил экспертизу и был признан здоровым. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что из-за этого эпизода следствию необходимо убедиться в достоверности показаний Голунова по делу о подброшенных ему наркотиках.