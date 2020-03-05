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МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3

МИД выразил озабоченность из-за испытаний США новейшей противоракеты SM-3
Сергей Рябков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Системы противоракетной обороны, отработку которых начали США, могут девальвировать российские средства ядерного сдерживания, военно-технический ответ будет найдет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с озабоченностью следим за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что США планируют испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, которые есть в распоряжении лишь "горстки государств".

"Соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания", - сказал замглавы МИД РФ.

"Военно-технический ответ, безусловно, будет найден", - подчеркнул он.

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Рябков добавил, что мероприятия, осуществленные РФ в сфере военного строительства в последние годы, "позволяют надежно обеспечить этот потенциал сдерживания в условиях дальнейшего развития американской системы ПРО".

"Но фактически мы имеем классическую схему нарастания напряженности и военного противостояния по логике наращивания вооружений. Я не хочу сказать - гонки вооружений, но наращивания вооружений и их технических возможностей. Мы все же надеемся, что получится удержать американцев от дальнейших опрометчивых шагов", - сказал Рябков.

Перехватчики SM-3 Block IIA нужны для комплекса ПРО Aegis Ashore. Производством этих противоракет занимается одна из крупнейших корпораций американского ВПК - Raytheon. Согласно планам разработчиков, эти противоракеты могут стать ключевым элементом европейской составляющей системы ПРО США. Американские власти планируют развернуть их в Польше.

О возможности ядерного удара при конфликте в Прибалтике

В МИД РФ отвергают заявления НАТО о том, что Россия не исключает возможности нанесения ограниченного ядерного удара в ходе потенциального конфликта в Прибалтике.

"Мы не видим оснований, по которым США приписывают нам подобного рода расчеты или ожидания. Американцы не могут нам объяснить, что их в нашей доктрине не устраивает", - сказал Рябков.

Таким образом он прокомментировал заявления НАТО о том, что развертывание в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", способных нести и ядерные боевые части, означает потенциальную готовность России к нанесению ядерного удара в случае неудачно складывающегося для нее конфликта в Прибалтике.

"Все ядерные боезаряды, которые относятся к категории тактических, с начала 1990-х годов в России находятся на базах централизованного хранения. У нас не произошло отклонений с точки зрения доктринального подхода к этому вопросу ни на миллиметр, ни на дюйм по сравнению с тем, что отражено в военной доктрине в редакциях 2010 и 2014 годов", - добавил замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность ограниченного применения ядерного оружия с целью прекращения конфликта.

О договоре СНВ

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) может быть продлен только в его нынешнем виде, внесение корректировок в текст с учетом новых видов вооружений за оставшееся время до истечения договора нереально, заявил Рябков.

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Рябков отметил, что "вопрос снимется сам собой", если администрация США проинформирует Россию о том, что продление ДСНВ возможно только при соблюдении названных на днях главой Пентагона Марком Эспером трех условий (охват договором нового российского стратегического оружия, подведение под договор российского нестратегического ядерного оружия и участие в договоренностях Китая).

"Это просто невозможно. Изменить текст договора в том русле, о котором вы сейчас упомянули, не получится", - сказал Рябков в интервью "Ъ".

Срок действия ДСНВ истекает ровно через 11 месяцев - 5 февраля 2021 года.

Замминистра пояснил, что "договор о СНВ составлен иным образом".

"Его raison d'etre (смысл - ИФ) в том, чтобы ограничивать перечисленные непосредственно в самом этом документе системы вооружений. Для охвата иных систем потребовался бы совершенно иной договор. То есть речь шла бы по сути дела о полном переписывании текста и последующем прохождении процедуры ратификации. Понятно, что столь сложная, многоплановая и небесспорная задача не может быть решена просто даже физически, технологически, в остающееся до истечения нынешнего договора время", - заявил Рябков.

По его словам, именно поэтому российская сторона и "предлагает оставить применительно к Договору о СНВ все как есть и просто продлить этот документ".

"Он нужен не только России и США (американские представители тоже говорили о том, что видят в договоре важные для себя положительные стороны), но он нужен всему международному сообществу. Нам надо раздвинуть временные рамки, расширить диапазон по срокам, в течение которого документ действует, обеспечивая предсказуемость и понятный ход развития в данной сфере, получая таким образом время для продолжения дискуссии о том, что делать дальше", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

"В частности, мы могли бы заняться вопросами, которые тревожат. А Россию многое тревожит в военной политике и планировании США. Это, конечно же, и их продолжающая развиваться система глобальной противоракетной обороны, планы выведения ударных средств в космос и многое другое. Понятно, что у американцев есть свои вопросы к тому, что осуществляется у нас", - заявил он.

МИД РФ США Сергей Рябков

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