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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Обвал мировых цен на нефть и бирж, новые пациенты с коронавирусом в Москве и первое заседание по делу рейса MH17

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рынок нефти обрушился на фоне провала сделки ОПЕК+ и планов Саудовской Аравии нарастить добычу. В начале торгов падение цен составило около 30%, в течение дня оно сократилось до 20%: фьючерсы Brent торгуются в районе $36 за баррель, а WTI - ниже $33. К 18:00 курс евро на Forex превышал 84 руб., курс доллара составлял 73,8 руб. К 13:00 по Москве депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на Лондонской бирже на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%. Фондовые индексы в США при открытии сессии рухнули на 7%. На NASDAQ акции "Яндекса" рухнули на 14,8%, телеком-оператора VEON - на 17,5%.

- В Москве выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Все трое недавно вернулись из Италии. У двоих пациентов болезнь протекает в легкой форме, одна заболевшая находится в состоянии средней степени тяжести. Также стало известно, что на карантин отправили 36 человек, контактировавших с заболевшей россиянкой, которая недавно вернулась из Цюриха. К настоящему моменту официально в России зарегистрированы 20 случаев заболевания. Между тем министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в стране еще у одного россиянина выявили коронавирус.

- В Гааге начался суд по делу о крушении малайзийского "Боинга". Первый этап слушаний посвящен решению процедурных вопросов. Выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших. Ни один из четырех обвиняемых по делу не присутствовал на заседании лично. Адвокат одного из них - Олега Пулатова - заявила, что ее подзащитный отрицает причастность к катастрофе.

- В Афганистане прошли две церемонии инаугурации президентов. Во дворце Арг в Кабуле прошла инаугурация избранного президента Афганистана Ашрафа Гани, а во дворце Сапедор - соперника Гани, действующего премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы. В городе был совершен теракт: в разных частях Кабула разорвались четыре минометных снаряда.

- Зоозащитники нашли в Якутске трупы ста животных с перерезанным горлом. Ранее пункт передержки был закрыт на карантин по бешенству. В департаменте ветеринарии Якутии заявили, что 153 собаки и 48 кошек были подвергнуты эвтаназии из-за возможного заражения бешенством. Там отметили, что в контейнере, который нашли волонтеры, были трупы животных, погибших под колесами машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев.

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