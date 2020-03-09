В Кабуле произошли взрывы рядом с дворцом, где прошла инаугурация президента

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошли в Кабуле рядом с дворцом Арг во время выступления избранного президента Афганистана Ашрафа Гани после завершения церемонии инаугурации, сообщают в понедельник местные СМИ.

Предполагается, что недалеко от президентского дворца разорвались минометные снаряды.

Гани в прямом эфире национального телевидения призвал всех соблюдать спокойствие. "Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой", - заявил он.

Вместе с тем взрывы заставили срочно завершить проходившую недалеко от Арга, во дворце Сапедор инаугурацию соперника Гани на президентских выборах, действующего премьера Афганистана Абдуллы Абдуллы.

На церемонии инаугурации Абдуллы присутствовали несколько тысяч его сторонников, в том числе лидер одной из влиятельных афганских партий "Исламское общество Афганистана" Салухуддин Раббани, лидеры "Исламской партии Афганистана" Карим Халили и Мухаммд Муаккик, а также депутаты парламента, представители духовенства.

Как сообщает телеканал Tolo news, один из снарядов, разорвавшихся вблизи президентского дворца в Кабуле, повредил автомобиль второго вице-президента Дании Сарвара. По его данным, реактивный снаряд разорвался на парковке дворца. Было слышно несколько взрывов, отмечает телеканал.