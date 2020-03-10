Источник заявил, что планов отмены голосования по Конституции из-за коронавируса нет

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, не планируется отменять или переводить в электронный формат из-за коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой плебисцита.

"Планов по отмене голосования по поправкам непосредственно на избирательных участках нет", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что день всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ будет определен в указе президента России. 27 февраля сопредседатели рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ внесли поправку к президентскому законопроекту, которой предлагалось установить, что "днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем". Также в ней указывалось, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени.

Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Еще одна поправка указывает, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.