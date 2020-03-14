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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Мошенники начали звонить клиентам "Аэрофлота" по поводу отмены рейсов из-за COVID-19

Мошенники начали звонить клиентам "Аэрофлота" по поводу отмены рейсов из-за COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил о телефонных мошенниках, предлагающих пассажирам от лица компании переоформить билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы.

Как сообщает авиакомпания, злоумышленники представляются сотрудниками контакт-центра авиакомпании и предлагают пассажирам помощь в переоформлении билетов на отмененные рейсы. Мошенники просят сообщить данные банковской карты для возврата денежных средств.

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В "Аэрофлоте" подчеркивают, что его сотрудники могут звонить пассажирам "исключительно с целью оповещения об изменениях в расписании и получения согласия на произведение возврата денежных средств за неиспользованную перевозку". При этом сотрудники контакт-центра авиакомпании никогда не запрашивают данные банковских карт пассажиров.

"Аэрофлот" призвал пассажиров к бдительности и напомнил, что любые звонки от лица сотрудника авиакомпании с просьбой предоставить данные банковской карты - мошенничество.

Перевозчик подчеркнул, что никогда нельзя сообщать звонящим реквизиты банковской карты, коды и другие пароли, дающие доступ к карте.

"При поступлении подобных звонков просьба обратиться в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

На фоне пандемии коронавируса в мире "Аэрофлот" отменил или ограничил свои регулярные рейсы по ряду направлений, в том числе в Китай, Южную Корею, Иран, страны Европы. Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменить дату вылета или маршрут.

Аэрофлот

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