Яровая предложила запретить коллекторам общаться с родными и друзьями должников

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, запрещающий коллекторам общаться с родственниками и друзьями должников без письменного согласия.

"Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия", - цитирует пресс-служба "Единой России" автора законопроекта, зампреда Госдумы Ирину Яровую.

Более того, третье лицо, согласившееся ранее общаться с коллекторами, может в любое время передумать и отказаться от этого, отметила Яровая.

Депутат добавила, что в нынешней ситуации коллекторы используют родственников и знакомых должников, чтобы давить на них и предъявлять финансовые претензии. Это, по словам Яровой, противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) зафиксировала в 2019 году рекордное количество жалоб на коллекторов; при этом чаще всего граждане жаловались на навязчивые звонки взыскателей долгов и сообщения, отправляемые как самим должникам, так и их близким.