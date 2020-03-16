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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Финал Всероссийской олимпиады школьников перенесут из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения России перенесет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников из-за коронавируса, часть мероприятий может пройти дистанционно, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с необходимыми мерами по защите здоровья учащихся Минпросвещения России проинформировало все регионы страны о планируемых изменениях сроков и мест проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

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Также министерство готовит изменения в порядок проведения Олимпиады - по поводу возможности использования онлайн-технологий.

"Конкретные даты и места проведения (олимпиады - ИФ) будут определены в ближайшие дни. Все преференции, предусмотренные раннее победителям и призерам в рамках поступления в вузы, будут сохранены", - подчеркивают в Минпросвещения.

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам и проходит в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный).

В этом году олимпиада прошла во всех регионы страны, в заключительный этап, планировавшийся ранее с 20 марта, вышли порядка 5,6 тыс. школьников.

Минпросвещения РФ

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