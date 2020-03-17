Жена летчика Ярошенко сообщила о возобновлении в РФ дела о его похищении

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Возобновлено производство по уголовному делу о похищении спецслужбами США и Либерии российского летчика Константина Ярошенко, который сейчас отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, сообщила "Интерфаксу" его супруга Виктория Ярошенко.

"Дело возобновлено, на допрос нас вызывали, но с 2015 года это делают регулярно. Само дело уже несколько раз закрывалось и снова возобновлялось", - сказала Ярошенко.

По ее словам, на допрос вызывали в главное управление Минюста России по Ростовской области.

Между тем, в главке агентству заявили, что не вызывали супругу Ярошенко на допрос. "В соответствии с положением о главном управлении Минюста, мы не имеем права вызывать кого-то на допрос или производить какие-то действия", - подчеркнул представитель управления.

"В рамках реализации полномочий, вытекающих из иностранных договоров, мы имеем право только препровождать документы, составленные уполномоченным органом, в министерство юстиции в рамках международного договора", - сказал собеседник агентства.

Получить комментарий у СУ СКР по Ростовской области агентству пока не удалось.

В 2015 году по факту похищения Ярошенко иностранными спецслужбами в России было возбуждено уголовное дело по п.п."а, в" ч.2 ст.126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия), ч.2 ст.302 УК РФ (принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки).

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США не удовлетворял эти просьбы.