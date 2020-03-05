В Роспотребнадзоре опровергли введение карантина в студенческом общежитии в Петербурге

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Живущих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ) студентов не помещали под карантин, они находятся под меднаблюдением и продолжают учебу - в дистанционном режиме. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в Роспотребнадзоре.

"Студенты в общежитии в Санкт-Петербурге помещены под медицинское наблюдение, а не под карантин. Они будут наблюдаться врачом в течение двух недель и обучаться дистанционно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг стало известно о четвертом официально зарегистрированном в России случае заболевания коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб сообщил, что это гражданин Италии, приехавший в РФ.

Вместе с тем, по данным телеканала "Россия-24", речь об итальянском студенте СЗГМУ, вернувшемся в Петербург после каникул на родине. При этом сообщалось, что студенческое общежитие СЗГМУ, где жил заболевший, закрыто на карантин, студентов из него не выпускают и проводятся противоэпидемические мероприятия.