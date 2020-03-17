"СИБУР" накажет сотрудников карантином без сохранения зарплаты за зарубежные поездки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР" ввел повышенные, дополнительные превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на производстве и в офисах компании; в частности, сотрудникам запрещаются зарубежные поездки, за нарушение запрета их ждет строгое наказание.

"С 10 марта в СИБУРе были ограничены, а с 16 марта отменены деловые зарубежные поездки по любым направлениям. Правилами компании также настоятельно не рекомендованы личные поездки за пределы России", - говорится в сообщении крупнейшей нефтехимической компании РФ. Если сотрудник в нарушение внутренних правил выедет за рубеж, ему придется самоизолироваться на 14 дней без сохранения зарплаты, отметили в "СИБУРе".

Что касается командировок внутри страны, то здесь предпочтение отдается дистанционным форматам и совещаниям по видеосвязи. Отменены массовые мероприятия - внутренние сессии, коллективное обучение, участие в конференциях, клиентские мероприятия.

В компании также отменены все встречи со внешними контрагентами, курьерам запрещается приезжать в офис. Также вводится временный запрет на рабочие встречи между сотрудниками "СИБУРа", в которых участвует более 5 человек.

"Ранее, с 10 марта для сотрудников, которые с 1 марта посещали зарубежные страны, были введены особые правила допуска в офисы и на предприятия. Сотрудникам, вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, согласно требованиям Роспотребнадзора, был предписан карантин на 14 дней после возвращения", - заявили в компании.

Там добавили, что в этом случае работнику необходимо будет оформлен больничный, и в период карантина ему будет гарантирована оплата в полном размере - работодатель компенсирует до 100% зарплаты по листку нетрудоспособности.

Сотрудникам, которые вернулись из зарубежных поездок в другие страны, не входящие в список Роспотребнадзора, рекомендовали работать удаленно в течение 14 дней после возвращения с полной оплатой рабочего времени. Если работа на "удаленке" для сотрудника невозможна, их отправят на карантин на две недели, также с полной оплатой рабочего времени.

С 16 марта компания усилила требования к соблюдению режима самоизоляции для своих работников в Москве. Согласно указу мэра столицы, сотрудники, проживающие с теми, кто вернулся из зарубежных стран, также должны уйти на 14-дневный карантин и работать удаленно.

"С 18 до 31 марта 2020 года для сотрудников "СИБУРа", работающих в Москве, вводится дистанционный режим работы", - говорится в сообщении "СИБУРа". Решение о переводе сотрудника на "удаленку" принимает руководитель, учитывая при этом то, что на территории офисных помещений предприятия в настоящее время могут находиться не более 30% сотрудников подразделения. "Эффективность коммуникаций внутри компании и с внешними контрагентами не пострадает и останется на прежнем уровне", - решил "СИБУР".

Всем сотрудникам "СИБУРа" предоставлены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. На предприятиях установлены повышенные требования к личной гигиене работников и посетителей, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья. В офисах компании и на предприятиях закуплены дополнительные дезинфицирующие средства и устройства по очистке воздуха.

В настоящее время "СИБУР" "выполняет все контрактные обязательства, активно принимая меры по снижению риска их неисполнения" в связи с введенными ограничениями, в том числе снижая логистические ограничения в отдельных регионах за счет изменения маршрутов поставок. "Вертикальная интеграция и широкая география компании позволяют гибко реагировать на большинство изменений рынка", - подчеркнули в компании.