Новые случаи коронавируса зафиксировали сразу в 15 регионах РФ за сутки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции зарегистрированы за последние сутки сразу в 15 регионах страны, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.

"За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калининградской области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Ранее о том, что число официальных случаев коронавируса в России увеличилось до 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным на понедельник, отмечалось 93 случая.

Как заявила Голикова 17 марта на совещании президента с членами правительства, из общего числа инфицированных 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов, отметила вице-премьер.

В оперативном штабе уточняют, что новые пациенты изолированы в инфекционные боксы, определен круг контактных лиц, всех осматривают медики. В целом по России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 16,4 тыс. человек, отметили в штабе.

"Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 г. находилось 53 013 человек. По состоянию на 16.03.2020, под контролем остаются 16 401 человек", - говорится в сообщении.

В общей сложности, с учетом новых случаев по состоянию на вторник, в РФ зарегистрированы 111 случаев заражения у граждан России, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии, привели статистику в штабе.

Выписаны по выздоровлению пятеро: двое китайца, два россиянина, один гражданин Италии.