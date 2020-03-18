Сбежавшего из-под коронавирусного карантина моряка нашли в Мурманске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске найден 68-летний мужчина, который во вторник был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но сбежал из больницы, сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор", - говорится в сообщении.

Моряк сбежал во вторник около 20:00 мск. К поискам присоединилась полиция.

Мужчина - член экипажа судна "Стакфелл" (STAKFELL, компания-судовладелец ООО "Баренцбиоресурс"). Он был госпитализирован с повышенной температурой тела.

По данным АО "Мурманский морской рыбный порт", 11 дней назад находилось в порту Киркенеса (Норвегия).

В понедельник в Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован ирландец, который участвовал в частном международном шахматном турнире. Затем на коронавирусный карантин пришлось отправиться и мэру Мурманска Евгению Никоре, посетившему тот шахматный турнир.