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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

В Приморье созданы группы розыска контактировавших с больными COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция, Роспотребнадзор и многофункциональный центр (МФЦ) создают в Приморье группы розыска для определения контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, первые два случая в крае были подтверждены ранее во вторник.

Пандемия коронавируса

"Для быстрого определения лиц, которые могли контактировать с зараженными, создаются группы розыска. Они включают в себя сотрудников полиции, Роспотребнадзора, МФЦ", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Кроме того, глава краевого минздрава заявила, что медики не нашли по указанным адресам карантина более 10% вернувшихся в Приморье из-за рубежа и передали сведения об этих людях в полицию.

"По данным на сегодняшнее утро, на местах осмотрено 86-87%, вернувшихся из-за рубежа в пятницу, субботу, воскресенье. По остальным списки переданы в УВД. Надеемся, сегодня уточнят адреса, и мы осмотрим вернувшихся", - сказала Худченко.

Во вторник в Приморском крае были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Оба пациента вернулись из зарубежных поездок, заболевание у них протекает в легкой форме.

После этого в Приморье был развернут инфекционный госпиталь для заразившихся коронавирусом.

"Инфекционный госпиталь состоит из трех отделений. Первое - это инфекционное отделение для больных с подтвержденным диагнозом, это один этаж, на нем находится два человека. Следующая часть, где находятся лица первого контакта, там находится семь человек. Третий этаж - лица дальнего контакта. В инфекционном центре пятнадцать человек", - сообщила Худченко.

Кроме того, в Центр медицины катастроф планируется направить волонтеров из числа студентов Тихоокеанского медицинского университета, которые будут помогать, в том числе, и в работе "горячей линии".

Приморский край

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