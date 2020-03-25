Патрушев пообещал, что РФ продолжит помогать другим странам в борьбе с COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия поможет бороться с эпидемией коронвируса наиболее нуждающимся в этом странам, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, в данной ситуации "необходимо действовать сообща, своевременно реагировать на существующие риски новых биологических угроз, укреплять национальные системы санитарно-эпидемиологического контроля".

"Убежден, что совместные усилия принесут позитивные результаты", - подчеркнул Патрушев.

Ранее Россия направила самолетами в Италию восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции.