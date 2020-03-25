В Кремле рассчитывают на рост эффективности чиновников на удаленке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласен с мнением, что чиновники на "удаленке" будут работать хуже. По его мнению, это зависит от конкретного человека и "зачастую эффективность может быть и выше".

На брифинге в среду его спросили, готовы ли в Кремле оценивать работу чиновников, глав регионов и их команд мягче, "со скидкой" на чрезвычайные обстоятельства. Некоторые журналисты при этом высказали мнение, что "эффективность работы вне офиса несколько снижается".

"Не все чиновники перешли и могут перейти на дистанционные виды работ. В новых условиях многие чиновники продолжат работать, причем многие чиновники работают практически в круглосуточном режиме и они думают это продолжать делать", - добавил Песков.

Чиновники начали самоизолироваться после зарубежных поездок, чтобы не заразить окружающих коронавирусом. Также ведомства начали переводить сотрудников на дистанционную работу, чтобы минимизировать контакты.

Президент Владимир Путин 24 марта в костюме спецзащиты посетил больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом.