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Вологодская область стала очередным регионом, который вводит полную самоизоляцию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство Вологодской области вводит режим полной самоизоляции в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, объявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона подчеркнул, что режим полной самоизоляции вводится на территории всех муниципальных образований, в том числе крупных городов - Вологды и Череповца.

"В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции", - сказал Кувшинников во время оперативного совещания в региональном правительстве.

По его словам, в ближайшие сутки в регионе будет разработан порядок контроля соблюдения режима самоизоляции жителями и организациями.

Глава Вологодчины также отметил, что в регионе 12 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция", еще у двух пациентов этот диагноз уже подтвержден московским референс-центром.

Ранее жесткий режим самоизоляции был введен в Москве и Подмосковье. Их примеру последовали Мурманская и Калининградская области.

Вологодская область

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