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Путин потребовал от магазинов и аптек обеспечить дистанцию между клиентами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В магазинах и аптеках следует обеспечить особый порядок обслуживания покупателей при котором, в них не будет плотных очередей и толп, заявил президент Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах.

Пандемия коронавируса

"Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми 1,5-2 метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь ", - сказал он.

Ранее власти Москвы, объявляя о режиме самоизоляции, потребовали, чтобы остающиеся работать магазины и аптеки нанесли специальную разметку на полу, чтобы посетители сохраняли дистанцию, и организовали режим допуска в помещения.

Все магазины, аптеки, предприятия ЖКХ, органы власти и непрерывные производства, которые продолжают работу на этой неделе, обязаны принимать "особые повышенные требования безопасности", напомнил Путин. В первую очередь он назвал соблюдение санитарного режима, регулярную дезинфекцию помещений и обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Президент предложил предприятиям, продукция которых пользуется повышенным спросом, продолжать "ритмичную работу". Непрерывные производства и органы власти он рекомендовал перевести на гибкий график и по возможности переводить сотрудников на удаленный режим. Он поручил полпредам наладить прямой постоянный контакт с работодателями и руководителями предприятий.

Путин также призвал полпредов принимать все меры по защите людей от заражения, даже если они будут казаться избыточными: "Как говорится, береженого бог бережет".

Владимир Путин

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