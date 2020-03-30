Трамп оценил потери СССР во Второй мировой войне в 50 млн человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп напомнил, что СССР и США в свое время были партнерами и вместе сражались во время Второй мировой войны.

Анонсируя свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп заявил, что Россия потеряла 50 млн человек во время Второй мировой войны.

"Целых 50 млн! И при этом они сражались на той же стороне, что и мы. Они были нашими партнерами", - сказал он в интервью Fox News.

Так Трамп проиллюстрировал проблему, которая заключается в том, что с Россией у США мало контактов, а сотрудничество с проигравшей во Второй мировой войне Германией, напротив, очень активно.

"Почему так происходит, что с одними мы разговариваем, а с другими нет?" - спросил президент США.

Ранее он сообщил, что в течение понедельника, 30 марта, проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. В частности, по его словам, будут затронуты темы низких цен на нефть и распространения коронавируса.