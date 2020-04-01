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В России осталось только 10 регионов без коронавируса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В десяти регионах РФ на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом она подчеркнула, что "здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два".

Этими регионами являются республики Алтай, Тува, Карелия, Ингушетия и Карачаево-Черкессия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, Камчатский край и Еврейская автономная область.

По данным на 1 апреля в 75 регионах страны заболели 2777 человек.

Татьяна Голикова

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