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Профсоюзы продолжают подготовку к первомайским акциям

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Организации-участницы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), планируют на Первомай шествия и митинги и будут подавать заявки на проведение таких аакций, сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Пандемия коронавируса

"По форме проведения акций решение принято. 1 мая - день, на который профсоюзные организации во всех регионах подают заявку", - сказал собеседник агентства.

Численность мероприятий пока не обсуждется, добавил он.

Среди заявленных лозунгов акций - "За права работников!", "За Конституцию" и "Солидарность сильнее заразы".

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят более 20 млн человек.

В связи с эпидемией коронавируса во многих регионах России запрещены любые массовые мероприятия, в том числе политические или досуговые, либо резко ограничена их численность. Многие губернаторы ввели на своих территориях режим повышенной готовности и обязали земляков соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома, кроме как из крайней необходимости.

Парад Победы 9 мая еще не отменен, но в Кремле уже высказали мнение, что приглашать на него ветеранов нецелесообразно, так как люди от 65 лет и старше входят в особую группу риска по коронавирусу.

Эпидемия одиночества

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