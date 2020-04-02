Минздрав заявил, что статистику по коронавирусу в РФ исказить почти невозможно

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Минздраве России заявляют, что благодаря работе системы учета информации о COVID-19 статистические данные вполне надежны, а искажения практически полностью исключены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг. В министерстве отметили, что все больные с пневмониями обследуются на коронавирус.

Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19, контактных лицах заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации, интегрированную в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Оператором этой системы выступает Минздрав. Таким образом, исказить статистику практически невозможно, делают вывод в ведомстве.

По данным оперштаба по коронавирусу за 2 апреля, общее число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.