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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Минздрав заявил, что статистику по коронавирусу в РФ исказить почти невозможно

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Минздраве России заявляют, что благодаря работе системы учета информации о COVID-19 статистические данные вполне надежны, а искажения практически полностью исключены.

Пандемия коронавируса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг. В министерстве отметили, что все больные с пневмониями обследуются на коронавирус.

Данные по пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19, контактных лицах заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации, интегрированную в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Оператором этой системы выступает Минздрав. Таким образом, исказить статистику практически невозможно, делают вывод в ведомстве.

По данным оперштаба по коронавирусу за 2 апреля, общее число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусомФранция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней 1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав

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