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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Они проводят беседы с пожилыми людьми и присматривают за закрытыми магазинами и кафе

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области около 200 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии выехали в города региона, чтобы напоминать людям о режиме полной самоизоляции, сообщило Главное управление региональной безопасности Московской области.

Пандемия коронавируса

Патрульные просят людей не выходить из дома без острой необходимости и минимизировать общение с другими людьми, чтобы не заразиться, а также приглядывают за предприятиями и магазинами, закрытыми на время самоизоляции, рассказал через пресс-службу руководитель управления Роман Каратаев.

Особое внимание они уделяют пожилым людям, призывая их воздержаться от выхода на улицу. Они также раздают специальные памятки с номерами телефонов медицинских учреждений и социальных служб Московской области, куда пенсионеры могут обратиться за помощью, а также предлагают привлекать волонтеров, которые могут купить необходимые продукты и лекарства.

Всех росгвардейцев обеспечили средствами индивидуальной защиты.

В Москве сотрудники Росгвардии начали проводить беседы с пожилыми горожанами, когда для возрастной группы 65+ власти ввели с 26 марта режим самоизоляции и пообещали выплатить по 4000 рублей за соблюдение карантина. Исключение было сделано для врачей. С 30 марта в Москве и Подмосковье режим самоизоляции ввели для всего населения.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.
Росгвардия Московская область Москва

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