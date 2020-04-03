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В Севастополе отложили введение пропусков на выход из дома из-за очередей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Желающие получить пропуск для передвижения по Севастополю во время режима самоизоляции из-за коронавируса выстраиваются в очереди, поэтому врио губернатора города Михаил Развожаев разрешил пока ездить на работу без них.

"Нашими "великолепными" административными усилиями сегодня ввели эту ситуацию в состояние абсурда. Все меры, о которых я говорил в последнее время - распинаюсь, людям объясняю - фактически девальвировали. Уважаемые севастопольцы, те, у кого есть право работать в эти дни, чьи предприятия не входят в зоны, которые по указу сейчас закрыты, спокойно перемещайтесь и работайте", - сказал Развожаев в пятницу на заседании правительства города.

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Сложившуюся ситуацию он описал анекдотом: "Что ни начинаем делать, все равно автомат Калашникова получается". Глава города пообещал, что все получат пропуска немного позже - их должны развезти работодателям.

По данным пресс-службы правительства города, в Севастополе продолжают ходить на работу порядка 50 тысяч человек. За оформление и выдачу пропусков отвечает городская Единая дежурно-диспетчерская служба, заявки на них принимались в электронной форме.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 4 тыс. человек, на карантине в больницах - порядка 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 18 жителей республики и пяти севастопольцев.

Севастополь

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