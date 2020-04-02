Более 80 россиян вторую неделю заблокированы на лайнере у берегов Италии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Более 80 россиян, застрявших на лайнере Costa Victoria на прошлой неделе, не могут вернуться домой, поскольку российские аэропорты не принимают рейс из Рима, сообщила "Интерфаксу" в круизной компании Costa Cruises.

На прошлой неделе более 700 иностранных туристов, среди которых оказались 82 россиянина, застряли на лайнере Costa Victoria у берегов Италии. Им запретили сходить на берег в порту Чивитавеккья из-за того, что тест на коронавирус пассажирки из Аргентины, сошедшей на берег 25 марта, оказался позитивным.

31 марта посольство РФ в Италии сообщило, что занимается организацией специального вывозного авиарейса в Россию, но этот процесс займет немало времени.

"Ситуация достаточно тяжелая. До сегодняшнего дня компания предпринимала различные попытки для поиска решений, стремясь обеспечить своим гостям безопасное возвращение домой. Но так как сейчас границы закрыты, ситуация с авиаперелетами неопределенная", - рассказала менеджер по развитию бизнеса Costa Cruises в России Екатерина Илюшина.

До вечера среды, 1 апреля, Costa Cruises пыталась согласовать с властями Италии чартер за счет компании до Москвы, Петербурга или Тюмени. Но, к сожалению, сегодня мы получили отказ по всем аэропортам без объяснения причин, и не можем вернуть российских туристов домой", - отметила Илюшина.

По ее словам, пассажиры Costa Victoria пока не могут сойти на берег, потому что власти города запретили высадку, туристы находятся на карантине. Илюшина отметила, что единственная возможность покинуть лайнер - это, так называемый медицинский коридор, когда россиянам организуют прямой трансфер до аэропорта Рима и сажают на самолет.

Как рассказал "Интерфаксу" генеральный директор туроператора "Инфлот круизы и путешествия" Александр Иванов, на борту Costa Victoria находятся 6 клиентов компании. "Среди наших россиян зараженных нет, мы ежедневно контактируем с туристами. Им предоставляют питание и проводят санитарную обработку кают", - добавил он.

Между тем, еще 96 россиян находятся на карантине в гостинице Рима до 7 апреля, все они сошли с лайнера Costa Luminosa. Случаев заражения среди них не зафиксировано.