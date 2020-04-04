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Роспотребнадзор счел оптимистичным сценарий развития ситуации с COVID-19 в России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия в ситуации с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию.

"У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию", - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

Она отметила, что это стало возможным потому, что "в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры".

"Поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", - отметила Попова.

За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших от осложнений достигло 43, выздоровели 33 человека.

До 30 апреля включительно в России действует режим нерабочих дней. В Москве, где выявлено больше всего случаев заражения COVID-19, а также в Московской области введен режим всеобщей самоизоляции, при котором из дома можно выходить только при крайней необходимости. Отдельные регионы также вводят ограничения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Ухань оживает после карантина

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Роспотребнадзор Анна Попова

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