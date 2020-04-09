В Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 1486

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии число зараженных коронавирусом достигло 1486 человек, число летальных исходов среди заболевших - 16, сообщил официальный ресурс по статистике заболеваемости.

Днем ранее сообщалось о 1066 заболевших, прирост составил 420 новых случаев.

Госпитализирован 1331 заразившийся, выздоровели 139.

9 апреля утром правительство опубликовало правила по самоизоляции, сообщает "БелТА". Изолироваться должны люди, у которых подтверждено заражение COVID-19, а также их контакты первого и второго уровня. Контакты должны изолироваться на 14 дней с момента последнего общения с заболевшим, те, у кого появились симптомы ОРВИ - на время, пока у них будут проявляться симптомы. Врачи имеют право продлить сроки карантина.

Такие люди будут получать требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, а также больничный на время изоляции. За нарушение требований они будут получать пособие в размере 50% от суммы, предусмотренной законом.

Самоизолированным можно выходить только до ближайшего магазина, аптеки или помойки, делать это можно только с маской и не допуская контактов с другими людьми. При появлении у них кашля, одышки или температуры до 37 градусов, им предписано вызвать скорую, сообщив, что они находятся в самоизоляции.

Правила самоизоляции предусматривают штраф за нарушение вплоть до $530 по курсу Нацбанка, административного ареста или привлечение к уголовной ответственности.