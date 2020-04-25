В Великом Новгороде принудительно госпитализировали инфицированную COVID-19 семью

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Великом Новгороде принудительно отправил в больницу таджикскую семью, члены которой были инфицированы коронавирусом и уклонялись от лечения, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Новгородского областного суда Мария Воробьева.

По ее словам, в субботу Новгородский районный суд удовлетворил иск территориального управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации в региональную инфекционную больницу проживающих в городе мужчины, его жены и трех детей.

Как уточнил пресс-секретарь районного суда Валерий Таганский, инфицированные уклонялись от лечения и не соблюдали режим домашней изоляции. Суд установил, что глава семьи продолжал работать, а другие члены семьи гуляли с маленькими детьми, регулярно посещали общественные места.

Пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Умагат Лабазанова сообщила "Интерфаксу", что COVID-19 в Новгородской области выявлен у 186 человек. В их числе - годовалый ребенок и беременная женщина. Двое инфицированных скончались.