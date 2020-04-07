В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия призывает поставить интернет под международный контроль для более эффективной борьбы с такими глобальными вызовами, как пандемия коронавируса, заявил во вторник спецпредставитель президента, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам, из-за коронавируса все страны и человечество в целом станут еще более зависимыми от кибертехнологий, соответственно и от интернета. "Стоит задача сделать интернет более эффективным и менее уязвимым", - сказал Крутских в ходе телеконференции, организованной дискуссионным клубом "Валдай".

Он подчеркнул, что "интернет это не частная игрушка, не собственность какой-то одной страны или группы стран".

"Интернет должен реально принадлежать международному сообществу, должен реально быть интернационализирован и, соответственно, находиться под объективным международным контролем, чтобы не повторять ошибки прошлого и чтобы максимально эффективно организовывать в будущем работу по борьбе с глобальными угрозами", - заявил Крутских.