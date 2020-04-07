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Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для работы персонала в больницах в условиях коронавируса.

В ходе совещания президента с медицинскими экспертами по ситуации с коронавирусом министр констатировал, что дефицит в стране примерно составляет 300 тыс. в сутки.

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Мантуров признал, что Россия в свое время необходимого объема не производила, поскольку в основном специализация предприятий была рассчитана на производство радиационно-стойких костюмов и костюмов для химических производств.

"Буквально производилось не больше 6 тыс., вот на сегодняшний день, медицинских именно костюмов", - добавил он.

Пандемия коронавируса

По его словам, у Минпромторга "есть понимание, как расширить это производство до 25 тысяч". Но на большее у России не хватит собственных материалов. Мантуров пояснил, что в РФ всего два предприятия, которые из гранул делают необходимые нетканые материал". И это при том, что все будет отдаваться на медицинские нужды, в ущерб для других отраслей промышленности.

Недостаток будет восполняться путем закупок за рубежом. Как пояснил Мантуров, в регионы завезли почти 250 тыс. единиц, а также подписан контракт еще на 1 млн 50 тыс.

В связи с этим Минпромторг в настоящее время ведёт переговоры с китайской госкорпорацией, но пока остаётся вопрос с их комплектацией.

Минпромторг Денис Мантуров

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