Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для работы персонала в больницах в условиях коронавируса.

В ходе совещания президента с медицинскими экспертами по ситуации с коронавирусом министр констатировал, что дефицит в стране примерно составляет 300 тыс. в сутки.

Мантуров признал, что Россия в свое время необходимого объема не производила, поскольку в основном специализация предприятий была рассчитана на производство радиационно-стойких костюмов и костюмов для химических производств.

"Буквально производилось не больше 6 тыс., вот на сегодняшний день, медицинских именно костюмов", - добавил он.

По его словам, у Минпромторга "есть понимание, как расширить это производство до 25 тысяч". Но на большее у России не хватит собственных материалов. Мантуров пояснил, что в РФ всего два предприятия, которые из гранул делают необходимые нетканые материал". И это при том, что все будет отдаваться на медицинские нужды, в ущерб для других отраслей промышленности.

Недостаток будет восполняться путем закупок за рубежом. Как пояснил Мантуров, в регионы завезли почти 250 тыс. единиц, а также подписан контракт еще на 1 млн 50 тыс.

В связи с этим Минпромторг в настоящее время ведёт переговоры с китайской госкорпорацией, но пока остаётся вопрос с их комплектацией.