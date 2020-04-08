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Суды из-за COVID-19 в 3 раза реже стали принимать решения о банкротствах компаний

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Количество решений судов о признании компаний банкротами и открытии конкурсного производства во время действия ограничительных мер в период с 19 марта по 8 апреля составило 266, что в 3,2 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (847) и в 2,8 раза меньше, чем в предыдущие 20 дней 2020 года (742), следует из данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

"По итогам апреля количество корпоративных банкротств снизится еще более существенно из-за продления ограничений в работе судов, введения моратория в ряде секторов и приостановки подачи заявлений налоговой службой", - ожидает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Верховный суд РФ в среду продлил до конца апреля введенные с 19 марта ограничительные меры в работе судов из-за ситуации с коронавирусом, рекомендовал рассматривать только дела безотлагательного характера. Правительство ранее в апреле ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.

С 16 марта Федеральная налоговая служба приостановила подачу заявлений о признании всех компаний банкротами, заявил ранее глава ведомства Даниил Егоров.

Именно кредиторы в основном инициируют банкротства компаний: в первом квартале 2020 года конкурсные кредиторы выступили заявителями в 74,1% дел, а за аналогичный период 2019 года - в 77,2%.

Сокращение числа корпоративных банкротств ускорилось уже в первом квартале

Сокращение числа корпоративных банкротств ускорилось уже в январе-марте 2020 года, оно уменьшилось на 11,2% к аналогичному периоду 2019 года - до 2607. В 2019 году суды признали банкротами 12 401 российскую компанию, что на 5,5% меньше, чем в 2018 году.

"Динамика числа банкротств отражает экономическую ситуацию, которая была примерно год-полтора назад, тогда все было более-менее благополучно. Кроме того, сказались ограничительные меры в работе судов, введенные с 19 марта", - отметил Юхнин.

Однако на фоне сокращения числа банкротств количество сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, наоборот, увеличивается. В I квартале 2020 года рост составил 17,3% к такому же периоду прошлого года (до 7768 с 6620), в 2019 году увеличение было 16,3% к 2018 году (30 247 против 26 004).

"Возможно, кредиторы используют сообщения о намерении как способ давления для скорейшего получения средств", - считает Юхнин.

Впрочем, выросло и количество сообщений должников о таких же намерениях: в январе-марте на 17% (до 538 с 460), в 2019 году было снижение на 4,8% (до 2055 с 2158). "Полагаю, что после отмены моратория мы увидим рост числа банкротств вследствие экономических проблем и отложенного спроса", - говорит руководитель проекта "Федресурс".

Федресурс Алексей Юхнин ФНС коронавирус

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