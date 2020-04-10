РЖД уточнили сроки продаж билетов на условиях дистанцирования

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" уточнило, что вводит специальный режим продажи билетов с учетом социального дистанцирования до 30 апреля. Впервые об этой схеме компания сообщила 7 апреля. Теперь она добавила сроки ее действия и уточнила, что новый порядок продуман и для поездов "Ласточка", "Стриж" и "Сапсан".

РЖД собирается размещать пассажиров на сидячих и лежачих местах так, чтобы между ними сохранялась дистанция, рекомендованная Роспотребнадзором (минимум 1 метр). В компании назвали это временной мерой.

Новая схема рассадки применяется при покупке билетов и в кассах, и через интернет.

Те, кто уже купил билеты по старой схеме, будут занимать места, указанные в билетах, сообщили в РЖД. Три дня назад компания обещала по возможности предлагать им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседей.

В купейных вагонах РЖД будет продавать не больше двух билетов в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Исключение будет сделано для пассажиров, которые путешествуют семьей, или единовременно покупают билеты на четырех человек и более.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации - 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, также будет сделано исключение, им разрешат сесть рядом.