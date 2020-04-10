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Регионы РФ попросили продлить учебный год для 1-4 классов на июнь

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые регионы предложили из-за выпавших полноценных занятий в апреле продлить учебный год для учеников 1-4 классов на июнь, однако это может быть некомфортно для детей и родителей, а также затронет трудовые права педагогов, заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

"Делать какие-то прогнозы, на мой взгляд, преждевременно. У нас есть сегодня обращение ряда регионов, которые предлагают, исходя из своих региональных особенностей, сделать апрель месяц для начальной школы каникулами, и перенести это (учебу - ИФ) на июнь", - сказал Басюк на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, сейчас министерство работает с педагогами и региональными министерствами, чтобы защитить участников образовательного процесса: у идеи переноса учебы на лето есть существенные недостатки.

"Насколько комфортно это будет ребятам? Родителям? Как мы учтем трудовые права педагогов? Здесь момент достаточно тонкий, к нему надо подходить очень-очень... мы будем эти ситуации изучать", - сказал Басюк.

8 апреля сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило региональным властям в случае, если эпидемическая обстановка по коронавирусу остается неблагоприятной, досрочно завершить учебный год для школьников с 1-го по 8-й класс. Для старшей школы (9-11 классы) такой вариант не рассматривается - старшеклассники должны полноценно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

Минпросвещения РФ

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