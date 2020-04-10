Три женщины с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

"Первые три пациента с подозрением на коронавирус скончались в Дагестане. Ночью умерла 81-летняя женщина и сегодня утром еще две пациентки 62 и 56 лет госпитализированные в Республиканский центр инфекционных болезней в тяжелом состоянии. Все они находились в реанимации, под круглосуточным наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у двух женщин развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. "У третьей пациентки, которой 56 лет, диагностирована тяжелая форма пневмонии. Несмотря на все усилия медиков, спасти их не удалось. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Предварительный тест на коронавирус у всех трех женщин показал положительный результат. Для получения окончательного диагноза материалы направлены в Референс-центр в Москве", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по состоянию на 10 апреля диагноз COVID-19 подтвержден еще у одного человека в республике. Таким образом, общее количество заразившихся в Дагестане достигло 58. Еще 38 человек ждут заключения по окончательному диагнозу из федеральной лаборатории. Из проб направленных в Москву в 10 случаях коронавирус не подтвердился.

"Состояние 10 заболевших оценивается как тяжелое. Они все находятся в реанимации РЦИБ. Среди них 10 месячный ребенок, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это пациенты как с подтвержденными анализами на COVID-19, так и с предварительными положительными тестами", - сказал представитель Минздрава.

За прошедшие сутки количество случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 1 786 в 57 регионах и достигло 11 917 человек в 82 регионах. Кроме того, за это время умерли 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России скончались 94 инфицированных человека.