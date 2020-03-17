Путин поручил принять меры для обеспечения безопасности осужденных

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил прокурорам совместно с ФСИН принять комплекс мер по обеспечению безопасности осужденных в российских тюрьмах, так как нарушений их прав по-прежнему много.

"Как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много. Очень много. Я прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принять комплексные меры по обеспечению безопасности осужденных, профилактике нарушений в учреждениях уголовно-исправительной системы", - сказал Путин во вторник, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ

Кроме того, он поручил активнее взаимодействовать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями гражданского общества в данной сфере.

В последние годы в СМИ стали все чаще появляться сообщения об избиениях и пытках по отношению к заключенным в местах лишения свободы.

В частности, в сентябре 2019 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в фейсбуке опубликовал видеозапись, на которой двое заключенных ИК-9 избивают, оскорбляют и пытаются надругаться над осужденным. По его утверждению, осужденного избили и надругались "по указанию оперативников".

"Это порочная система пыток и унижений. Оперативники ФСИН вербуют физически крепких осужденных с низкой моральной планкой, создают им улучшенные условия содержания (спорт.питание, безопасность и "крыша", внеочередные свидания, мобильная связь и Интернет, спиртные напитки и даже часто наркотики - гашиш, марихуана и т.п., УДО), в обмен садисты-активисты по указанию куратора-оперативника оказывают моральное давление, бьют, насилуют и даже убивают (в исключительных случаях)", - написал Осечкин.

Побои в ярославской колонии

Одним из самых резонансных дел о пытках стал случай заключенного Евгения Макарова. В июле 2018 года журналисты "Новой газеты" обнародовали видео с его избиением в ярославской ИК-1. Сотрудники колонии заковали мужчину в наручники и пытали. Запись изданию передали адвокат Ирина Бирюкова и фонд "Общественный вердикт". Публикация вызвала широкий резонанс, за этим последовали проверки и увольнения во ФСИН.

Сейчас центральный аппарат СКР расследует дело о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в этой колонии. По делу проходят 14 сотрудников ИК.

Позднее, в августе 2019 года, фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками, а также оскорбляют их.

Материалы по обстоятельствам, запечатленным на втором видео, в настоящее время выделены в отдельное производство из "дела Макарова", уточнила "Интерфаксу" адвокат Бирюкова.

15 января 2020 года Заволжский суд приговорил к четырем годам колонии замначальника оперативного отдела ИК-1 Сергея Ефремова, которого также обвинили в участии в избиении Макарова. Он стал первым осужденным по этому делу.