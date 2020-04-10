Минздрав призвал россиян с COVID-19 не заниматься самолечением

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России заявляет, что противовирусные лекарства в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению медиков: они не всегда эффективны и могут привести к последствиям вплоть до летального исхода.

Министерство "настоятельно рекомендует гражданам не заниматься самолечением, все противовирусные препараты должны приниматься исключительно по назначению и под наблюдением лечащего врача", говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в пятницу.

В Минздраве отметили, что в соцсетях появляется информация о якобы положительном эффекте некоторых препаратов. Тем не менее, не все они сочетаются друг с другом и другими лекарствами, и последствия могут быть смертельными, предупредили в министерстве. Кроме того, не все упомянутые лекарства имеют доказанную эффективность.

"Минздрав России уточняет, что этиотропное лечение (лечение, направленное на устранение причины болезни - ИФ) COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным взаимодействиям. Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или нежелательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19, в связи с развитием побочных эффектов, вплоть до летальных исходов", - говорится в сообщении Минздрава.

Там добавили, что есть результаты рандомизированного контролируемого исследования в отношении терапии COVID-19 противовирусными препаратами - лопинавиром с ритонавиром. Оказалось, что такой подход не сокращал сроки госпитализации и в целом не продемонстрировал большую эффективность, чем стандартная симптоматическая терапия.