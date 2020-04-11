ГБУ "Ритуал" напомнило москвичам, что кладбища на праздники закрыты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Столичное ГБУ "Ритуал" призывает горожан отказаться от посещения захоронений в дни весенних православных праздников, сообщил и.о. руководителя пресс-службы "Ритуала" Михаил Шитенков.

Он пояснил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации привести могилы в порядок и возложить цветы можно, оформив соответствующую услугу дистанционно.

Шитенков напомнил, что в прошлом году во время весенних праздников кладбища посетили более миллиона человек. В 2020-м из-за пандемии коронавируса от этого придется отказаться: на время действия в Москве режима повышенной готовности свободный доступ на кладбища закрыт, однако по-прежнему проходят церемонии захоронения.

Однако на столичных кладбищах просят ограничить число прощающихся на церемониях захоронений.

"Если раньше в таких процессиях участвовало по 30-50 человек, то сейчас максимум 5-7", - добавил он.

Традиционно кладбища массово посещают в Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную Горку и Радоницу.