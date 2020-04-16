В Москве снизилась численность похоронных процессий

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В результате работы с гражданами московским чиновникам удалось сократить численность похоронных процессий с 25-30 человек в среднем до пяти-семи, сообщил "Эху Москвы" глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что по указу мэра Сергея Собянина все кладбища столицы закрыты для посетителей до 30 апреля, туда пускают только на похороны, но и на эти церемонии власти стараются пустить не больше семи участников.

Чиновник повторил, что после призыва патриарха Кирилла не приходить в храмы в кладбищенских церквях службы будут проводить без прихожан. Перед этим мэрия не стала вводить специальные автобусные маршруты для доставки людей на кладбища в дни религиозных праздников.

"Еще раз призову, пользуясь случаем, не приходить сейчас на кладбища, потому что вот в этот месяц обычно, когда идут массовые посещения, до одного миллиона человек приходит, приходило", - сказал Немерюк.