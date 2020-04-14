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В Приморье начали контролировать соблюдение самоизоляции с помощью дронов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Соблюдение режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом, в Приморье начали контролировать с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило правительство региона.

"В Приморье запрещены любые массовые мероприятия. На проверку соблюдения этого требования в крупных городах края вылетают квадрокоптеры", - сообщается на странице правительства региона в инстаграме.

Также в крае проводятся рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции, в прошедшие выходные они прошли в популярных местах отдыха во Владивостоке - на Спортивной набережной и набережной Цесаревича, центральной площади города, пляжах на Шаморе, острове Русский, Токаревском маяке.

Штрафы выписывались только тем гражданам, которые отказывались покидать общественные места.

В настоящее время в крае подтверждены 28 случаев заражения COVID-19, два человека выздоровели, еще двое умерли.

Приморье

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