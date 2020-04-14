Базовый сценарий бюджета "Газпром нефти" предусматривает цены у $30 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Базовый сценарий бюджета "Газпром нефти" сейчас предполагает около $30 за баррель, компания не ждет сокращения инвестиций более чем на 20%, сообщил "Коммерсанту" глава компании Александр Дюков.

"Мы всегда просчитываем несколько сценариев. В том числе есть сценарий и с ценой $15 за баррель Brent до конца года. Но базовый сценарий чуть более позитивный — около $30 за баррель в среднем по году", - сказал он.

Дюков предупредил, что после заключения новой сделки ОПЕК+ не стоит ждать резкого роста цен.

"Мы исходим из того, что второй квартал будет самым сложным, но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному. В таком, можно сказать, оптимистичном сценарии к концу года цена может составить $40-45 за баррель - с дальнейшим ростом в 2021 году", - сказал он.

По его словам, предсказать, что как будет изменяться спрос, сейчас сложно: "Вполне вероятно, что мы находимся на пороге новой Великой депрессии". Он добавил, что достигнутая договоренность нефтедобывающих стран не является догмой и может быть скорректирована в зависимости от развития рыночной ситуации.

Инвестиционную программу "Газпром нефти" придется скорректировать с учетом ситуации на рынке, но в компании не ждут сокращения физического объема инвестиционной деятельности более чем на 20%, сказал он.

"Важно, что компания вошла в кризис в устойчивом финансовом состоянии. У нас низкий долг, значительная часть в рублях. Ряд инвестиционных проектов не находится в активной фазе, что добавляет гибкости в принятии решений", - добавил он.

Приоритетными он назвал проекты на Ямале, в первую очередь разработка неоком-юрских залежей Бованенково и Харасавэя, приоритетны. Подготовка месторождений к введению в эксплуатацию идет в соответствии с первоначальными планами-графиками. Пока не планируется каких-либо изменений по запуску Ен-Яхинского, Песцового и Ямбургского месторождений.

"Наш действующий шельфовый актив Приразломное (на шельфе Печорского моря) продолжим разбуривать. В этом году планируем три новые скважины. Если говорить о поисковых проектах, то за последние годы мы выполнили большой объем работ, достаточно активно проводили геологоразведку на шельфовых лицензионных участках. Сейчас продолжается работа по интерпретации собранных данных. Безусловно, в текущих условиях развитие проектов на шельфе может быть временно приостановлено. Необходимо правильно расставлять приоритеты: если и проводить геологоразведочные работы, то в первую очередь на суше. Там ниже и геологические, и технологические риски, ниже стоимость бурения. Но окончательные решения будут приниматься после оценки ситуации", - подчеркнул он.

"Если говорить о дополнительной (налоговой - ИФ) нагрузке, то, на мой взгляд, в этом нет необходимости. Если сравнивать с 2015 годом, сейчас из-за больших платежей по демпферу мы не видим какого-то существенного снижения налоговых поступлений в бюджет. Даже в стресс-сценарии с ценой на нефть в $15 за баррель до конца года размер наших выплат в бюджет снизится менее чем на 25% (в 2019 году 726 млрд рублей). С другой стороны, нужно понимать, что дополнительный рост налоговой нагрузки может привести к сокращению инвестиций. А спрос, который мы генерируем, нужен нашим подрядчикам и всей экономике. Мы ежегодно формируем заказы на сотни миллиардов рублей. И многим, в том числе малому бизнесу, критически важен этот спрос, помимо дополнительной поддержки от государства. Поэтому рост налоговой нагрузки на нефтянку может создать дополнительные проблемы даже не столько для нас, сколько для смежных отраслей", - сказал Дюков.