Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Выступление президента РФ Владимира Путина, которое запланировано в начале его совещания с правительством в среду, будет адресовано не только кабинету министров, но и всем россиянам, сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что такое выступление планируется.
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Ранее в среду Песков сообщил, что Путин в 15:00 проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, главной темой которого станет развитие радиоэлектронной промышленности страны. Также будут обсуждаться текущие вопросы.
На прошлой неделе в среду в начале селекторного совещания с главами регионов у Путина также было вступительное слово, которое было обращено ко всем гражданам страны.