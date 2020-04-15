Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Выступление президента РФ Владимира Путина, которое запланировано в начале его совещания с правительством в среду, будет адресовано не только кабинету министров, но и всем россиянам, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что такое выступление планируется.

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.

Ранее в среду Песков сообщил, что Путин в 15:00 проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, главной темой которого станет развитие радиоэлектронной промышленности страны. Также будут обсуждаться текущие вопросы.

На прошлой неделе в среду в начале селекторного совещания с главами регионов у Путина также было вступительное слово, которое было обращено ко всем гражданам страны.