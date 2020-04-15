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В МВД заявили о снижении преступности в России на фоне пандемии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренних дел России сообщили о снижении числа преступлений за январь-март 2020 года на фоне эпидемиологической ситуации в стране.

"Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования - на 31,1%, разбоев - на 20,9%, грабежей - на 9,9%, краж - на 11,2%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

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Там отметили, что стало безопаснее также на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%. При этом на 4,9% сократилось число зарегистрированных убийств и покушений на убийства, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 3,3%, разбоев - на 22,4% и грабежей - на 8,4%. "Отмечено снижение количества фактов присвоения или растраты - на 1,7% и умышленных поджогов - на 1,5%", - сообщили в МВД РФ.

Согласно дополнительно проведенному министерством анализу статистики за март 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество убийств и покушений на убийства на 1,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 5,1%, разбоев - на 11,3%, грабежей - на 12,4%.

Число киберпреступлений, напротив, растет

В МВД, вместе с тем зафиксировали рост количества преступлений в сфере IT-технологий и мошенничеств с использованием электронных средств платежа в январе-марте текущего года.

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"Продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа", - сказали в пресс-службе ведомства.

Согласно анализу статистических сведений о состоянии преступности за январь - март 2020 года, в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%.

Дополнительный анализ статистики за март 2020 года показал, что по сравнению с мартом 2019 года "число мошенничеств возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа - более чем в два раза".

В МВД отметили, что общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило показатель марта прошлого года на 4,4%, главным образом за счет роста киберпреступности.

"Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь - март 2020 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой", - добавили в пресс-службе.

Хроника 09 января – 15 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
МВД коронавирус

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