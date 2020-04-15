Общежития РУДН в Москве частично закрыли на карантин по коронавирусу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве некоторые блоки общежитий Российского университета дружбы народов (РУДН) закрылись на карантин из-за единичных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Заболевших изолировали.

Полностью на карантин перевели блоки 2, 7 и 8, в десятом блоке его ввели на 14 этаже. Студентам объяснили, что карантин строже самоизоляции. Они теперь обязаны две недели не покидать общежитие, без необходимости не выходить из комнат, в том числе к соседям, пользоваться только индивидуальной посудой и соблюдать социальную дистанцию. Им также напомнили о необходимости регулярно убирать и проветривать комнаты.

РУДН пообещал обеспечить им за счет вуза два тестирования на коронавирус, работу душа по графику с дезинфекцией и выдавать и по одному бесплатному сухому пайку каждый день. Их пообещали пускать в магазин в общежитие и расширять там ассортимент по их запросам, а также разрешить заказ еды с бесконтактной доставкой ко входу в здание.

Администрация вуза предупредила об ответственности за нарушение карантина. Она напомнила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве и отметила: "Меры, которые предпринимает Москва в борьбе с пандемией могли привести к лучшему результату, если бы граждане вели себя ответственно и не нарушали рекомендации".

Закрытые на карантин корпуса РУДН расположены на улице Миклухо-Маклая в Москве (д. 5, 17, 19 и 21к2), следует из данных на сайте вуза.