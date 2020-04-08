Путин призвал россиян выдержать испытания самоизоляции, так как "выбора сейчас нет"

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что понимает их усталость от самоизоляции, но подчеркнул, что другого выбора сейчас нет.

"А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет", - сказал он на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Путина, "режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать". "От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь", - добавил он.

Президент подчеркнул, что ближайшие две-три недели будут определяющими в борьбе с распространением COVID-19 в России.

"Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели", - сказал Путин в среду на совещании с главами регионов.